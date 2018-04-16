16.04.2018, 07:59

"Коммерсант": собственник "Зимней вишни" знал о проблемах с противопожарной системой минимум два года


NEWSru.com
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Kemerovo
KemerovoFoto: Handout, Reuters

Газета "Коммерсант" узнала новые подробности о работе системы пожарной безопасности, которая была установлена в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где в результате пожара в конце марта погибли 64 человека. По словам источника издания, о неисправности системы стало известно почти два года назад, однако средства на ее ремонт собственник не выделил.

Установкой и монтажом системы в 2013 году в торговом центре занималось томское ООО "Альфа", которое до 2016 года ее и обслуживало (ранее СМИ утверждали, что установкой системы пожарной безопасности занимался "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, находящегося под арестом). После смены компании в 2016 году была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные при установке оборудования, его несоответствие нормативной документации, ГОСТам и СНИПам.

Для того, чтобы полностью привести систему оповещения и пожаротушения в адекватное состояние, тогда требовалось 7 миллионов рублей. Впрочем, дальнейшее обслуживание свелось к "латанию дыр" там, где ломалось. Обо всех случаях выявления неполадок и их устранении собственник ставился в известность.

Все оборудование в ТРЦ было российского производства. Из-за нарушений при его установке функционировать в полной мере система не могла. Так, например, пути подачи воды были установлены в районе парковки, то есть фактически на улице, и в холодное время года они просто замерзали. Кроме того, порой строители использовали систему пожаротушения для набора воды, что запрещено.

Источник газеты также подчеркнул, что система функционирует независимо от подачи электропитания и способна в автономном режиме работать 24 часа. Отключить ее вручную можно, но для этого требуются специальные навыки. Ранее в СМИ говорилось, что систему оповещения о пожаре мог отключить один из сотрудников охраны комплекса.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении.

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В субботу Следственный комитет РФ заявил, что "ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком". "Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма", — отметили в ведомстве.

Во-вторых, следствием были установлены "высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Их имена и должности не называются.

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