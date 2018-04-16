"Коммерсант": собственник "Зимней вишни" знал о проблемах с противопожарной системой минимум два года

Газета "Коммерсант" узнала новые подробности о работе системы пожарной безопасности, которая была установлена в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где в результате пожара в конце марта погибли 64 человека. По словам источника издания, о неисправности системы стало известно почти два года назад, однако средства на ее ремонт собственник не выделил.
Установкой и монтажом системы в 2013 году в торговом центре занималось томское ООО "Альфа", которое до 2016 года ее и обслуживало (ранее СМИ утверждали, что установкой системы пожарной безопасности занимался "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, находящегося под арестом). После смены компании в 2016 году была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные при установке оборудования, его несоответствие нормативной документации, ГОСТам и СНИПам.
Для того, чтобы полностью привести систему оповещения и пожаротушения в адекватное состояние, тогда требовалось 7 миллионов рублей. Впрочем, дальнейшее обслуживание свелось к "латанию дыр" там, где ломалось. Обо всех случаях выявления неполадок и их устранении собственник ставился в известность.