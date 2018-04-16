"Коммерсант": собственник "Зимней вишни" знал о проблемах с противопожарной системой минимум два года

Все оборудование в ТРЦ было российского производства. Из-за нарушений при его установке функционировать в полной мере система не могла. Так, например, пути подачи воды были установлены в районе парковки, то есть фактически на улице, и в холодное время года они просто замерзали. Кроме того, порой строители использовали систему пожаротушения для набора воды, что запрещено.

Источник газеты также подчеркнул, что система функционирует независимо от подачи электропитания и способна в автономном режиме работать 24 часа. Отключить ее вручную можно, но для этого требуются специальные навыки. Ранее в СМИ говорилось, что систему оповещения о пожаре мог отключить один из сотрудников охраны комплекса.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении.

В субботу Следственный комитет РФ заявил, что "ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком". "Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма", — отметили в ведомстве.

Во-вторых, следствием были установлены "высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Их имена и должности не называются.