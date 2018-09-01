01.09.2018, 17:10

Комитет ООН озвучил претензии к Латвии: языковая реформа, дети неграждан, нацменьшинства

 (9)
rus.DELFI.lv
EST
Riia, Läti
Riia, LätiFoto: Epp-Mare Kukemelk

30 августа Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН опубликовал свои заключительные замечания по поводу очередного доклада Латвии. Как сообщили латвийскому Delfi в МИД Латвии, комитет призвал Латвию "обеспечить, чтобы осуществляемая ею языковая политика не создавала прямой или косвенной дискриминации и не создавала для национальных меньшинств необоснованных ограничений в образовании, занятости, в общественной и политической жизни".

В этой связи комитет ООН рекомендует оценить, действительно ли необходимы поправки в Законе об образовании, которые переведут школы нацменьшинств на латышский язык обучения.

Обращаясь к вопросу о негражданах, Комитет указал на по-прежнему большое количество неграждан в Латвии и призвал оказать содействие процессу натурализации — в особенности постараться обеспечить автоматическое присвоение гражданства всем рождающимся в Латвии детям неграждан.

Также Латвии предложили принять закон о всеобъемлющей борьбе с дискриминацией. В частности, комитет озабочен малым количеством зарегистрированных преступлений на почве ненависти.

Латвии направлен призыв по возможности точнее вести учет и анализировать случаи выражений на почве ненависти, и принять меры для расследования и наказывания выражений на почве ненависти, особенно в интернете и во время политических кампаний.

Латвия с 1992 года является страной-участником Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Конвенция определяет обязательства страны-участницы в области предотвращения расовой дискриминации. С целью надзора за тем, как страна выполняет взятые на себя международные обязательства, она обязана регулярно представлять доклады о сделанном в целях введения норм Конвенции.

Очередной доклад о введении норм Конвенции в Латвии был утвержден Кабинетом министров и представлен в ООН в октябре 2017 года. Предыдущй доклад о введении норм Конвенции рассматривался Комитетом в 2003 году.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами

01.09.2018
В связи с административной реформой молодой человек с тяжелой формой инвалидности и аутистическими наклонностями перестал получать пособие, которое использовалось для его обучения. Его нетрудоспособные родители в шоке от ответа новой волости на их запросе о помощи, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



ВИДЕО DELFI: Проверьте себя! Смогут ли взрослые люди ответить на вопросы школьной программы?

01.09.2018
1 сентября - День знаний. И даже если вы уже не учитесь в школе, то школьные знания остались с вами навсегда. Или нет? Мы решили задать жителям Таллинна три вопроса из школьной программы и проверить, смогут ли они ответить на них.
Подробнее

Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко

01.09.2018
За убийством Александра Захарченко стояли Силы специальных операций Украины, заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, задержанные по делу о покушении признались в поступившем им ”киевском заказе”.
Подробнее

ВИДЕО TV3: Вышедшая из молодежной шайки: в бандах конопля сменилась более тяжелыми наркотиками, за деньги готовы избивать

01.09.2018
TV3 удалось поговорить с одной входившей в молодежную шайку несовершеннолетней, по словам которой нынешняя ситуация вышла из-под контроля и насилию не видно конца. В проблеме как таковой нет ничего нового, но насилие среди молодежи становится все более грубым.
Подробнее

Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

ГРАФИК: Зарплата учителей растет: за последние пять лет "минималка" педагогов повысилась на 46%

01.09.2018
Рост зарплат учителей продолжится и в текущем году. К началу нового года минимальная зарплата учителей в Эстонии должна повыситься до 1250 евро, а средняя — как минимум до 1500 евро.
Подробнее

Журналист Eesti Meedia под видом рабочего пробрался в Таллиннскую горуправу. Но его разоблачили и выпроводили

01.09.2018
По словам пресс-секретаря Таллиннской горуправы Туули Кох, в пятницу в 14:30 к главному зданию Таллиннской горуправы на площади Вабадузе подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина в желтом жилете и с большой сумкой на плече.
Подробнее

"Возможность стать не только человеком, который хорошо сбивает самолеты": как Захарченко руководил ДНР и воевал в Донбассе

01.09.2018
Похороны главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в пятницу в центре Донецка, состоятся в понедельник 3 сентября.
Подробнее


ВИДЕО: В Сочи самолет во время грозы скатился в реку и загорелся — пострадали 18 человек, один погиб

01.09.2018
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета Boeing 737-800 авиакомпании Utair в аэропорту Сочи.
Подробнее