Комитет ООН озвучил претензии к Латвии: языковая реформа, дети неграждан, нацменьшинства

В этой связи комитет ООН рекомендует оценить, действительно ли необходимы поправки в Законе об образовании, которые переведут школы нацменьшинств на латышский язык обучения.

Обращаясь к вопросу о негражданах, Комитет указал на по-прежнему большое количество неграждан в Латвии и призвал оказать содействие процессу натурализации — в особенности постараться обеспечить автоматическое присвоение гражданства всем рождающимся в Латвии детям неграждан.

Также Латвии предложили принять закон о всеобъемлющей борьбе с дискриминацией. В частности, комитет озабочен малым количеством зарегистрированных преступлений на почве ненависти.

Латвии направлен призыв по возможности точнее вести учет и анализировать случаи выражений на почве ненависти, и принять меры для расследования и наказывания выражений на почве ненависти, особенно в интернете и во время политических кампаний.

Латвия с 1992 года является страной-участником Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Конвенция определяет обязательства страны-участницы в области предотвращения расовой дискриминации. С целью надзора за тем, как страна выполняет взятые на себя международные обязательства, она обязана регулярно представлять доклады о сделанном в целях введения норм Конвенции.

Очередной доклад о введении норм Конвенции в Латвии был утвержден Кабинетом министров и представлен в ООН в октябре 2017 года. Предыдущй доклад о введении норм Конвенции рассматривался Комитетом в 2003 году.