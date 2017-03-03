Комитет Госдумы РФ не заинтересовался расследованием Навального о "тайной империи" Медведева

Первый заместитель председателя антикоррупционного комитета Госдумы РФ Эрнест Валеев прокомментировал фильм ФБК Алексея Навального "о тайной недвижимости" премьер-министра страны Дмитрия Медведева. По словам парламентария, в обнародованном расследовании нет сведений, являющихся предметом парламентского контроля, сообщает "Эхо Москвы".

"В полномочия комитета это не входит. Это полномочия комиссии, которая создана в администрации президента. У комитета Государственной думы только законотворческая деятельность и мониторинг исполнения законодательства", — пояснил он, подчеркнув, что комитет занимается законотворчеством и не вмешивается в полномочия исполнительной власти.

В администрации президента, по словам Валеева, должны отреагировать на опубликованный доклад и проверить изложенные в нем факты. При этом депутат отметил, что масштаб обвинений в адрес Дмитрия Медведева вызывает у него сомнения. "В целом-то все эти публикации, как показывает опыт, надо воспринимать с поправкой на ветер. Проверять достоверность, видимо, будут", — предположил он.

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Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова назвала пропагандистскими и предвыборными выпадами расследование, которое опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. "Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно", — отметила она.

2 марта Навальный, который собирается баллотироваться в президенты России, и его соратники выложили в интернет фильм о богатствах Медведева. Авторы расследования выяснили, что существует сеть благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. "Пожертвования" на них поступают от олигархов и из государственных банков. Получателями помощи выступают Медведев и его семья. На эти средства приобретается недвижимость и другая собственность, причем не только в России, но и за рубежом.