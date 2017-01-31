Комиссия: Латвийские власти запрещают фотографировать архивы времен СССР, требуя плату

Комиссия по научному изучению деятельности КГБ ЛССР намерена просить у властей Латвии изменить нормативные акты, чтобы позволить любому жителю страны бесплатно фотографировать любые документы госучреждений и спецслужб Советского Союза. По мнению членов комиссии, этот шаг необходим для того, чтобы все жители Латвии смогли по желанию иметь на руках документы, касающиеся репрессий их родственников, близких и друзей.



Как поясняется в заявлении, на данный момент латвийские власти ставят "слишком большие финансовые преграды для копирования или фотокопирования документов". Проблемы получением копий из архивов возникают и у исследователей-историков: им запрещают фотографировать что-либо самим, предлагая взамен официальную копию, за которую нужно будет заплатить государству.

Ранее представитель комиссии Кристине Яриновска заявила, что, чтобы бороться с тоталитаризмом, его необходимо тщательно изучать и понимать.

Говоря о возможном обнародовании содержимого так называемых "мешков ЧК", Яриновска заявила, что открытость — единственный способ, как решить последствия тяжкого прошлого. По ее мнению, разобраться с событиями прошлого важно для того, чтобы понять то, что происходит сегодня.