Коми перед увольнением хотел расширить расследование в отношении России

Внезапно уволенный экс-директор ФБР Джеймс Коми планировал расширить расследование о связях администрации Дональда Трампа с Россией, утверждает Reuters.

Ранее ту же версию относительно резонансной отставки озвучивали собеседники The New York Times. В Белом доме настаивают, что Минюст самостоятельно решил оценить деятельность Коми — без всякого давления со стороны администрации.

Reuters со ссылкой на источник в конгрессе утверждает, что Коми в ответ на просьбу комитета сената по разведке ускорить разбирательство в отношении России сообщал о том, что запросил Минюст о предоставлении дополнительных ресурсов для этого, в первую очередь — сотрудников. В другой публикации агентство сообщает, что финальной каплей, которая переполнила чашу терпения Трампа, стал отказ Коми обсудить с ним его предстоящее выступление перед комиссией сената в начале мая. В ходе этих слушаний бывший директор ФБР называл Россию главной угрозой для США.

Информацию о том, что Коми просил выделить больше ресурсов для расследования, подтвердила сенатор Диана Файнстейн — самый высокопоставленный представитель Демократической партии в юридическом комитете сената.

При этом представитель Минюста Иэн Приор в ответ на вопрос о том, направлял ли Коми замгавы Минюста Роду Розенстайну просьбу значительно увеличить ресурсы, выделенные на Россию, заявил: "Абсолютная ложь".

Версия Белого дома

В Белом доме заявляют, что министерство юстиции США по собственной инициативе произвело оценку деятельности Джеймса Коми и рекомендовало президенту Дональду Трампу уволить его с поста директора ФБР. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

По ее словам, американский лидер не давал Минюсту, который одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры США, отдельное указание искать повод для увольнения Коми. На протяжении последних месяцев доверие к Коми потеряли буквально все, настаивает она: президент, Минюст, члены конгресса от обеих партий, а также "рядовые сотрудники ФБР".

На прямой вопрос о том, давал ли Трамп Розенстайну распоряжение подготовить докладную записку, касавшуюся Коми, Хакаби-Сандерс ответила отрицательно. Тем не менее у Трампа в понедельник действительно состоялся разговор с Розенстайном на данную тему, по итогам которого президент поручил заместителю главы Минюста облечь "рекомендацию в письменную форму", уточнила представитель Белого дома.

Комментируя ход разбирательства в ФБР по поводу утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских президентских выборов, она подтвердила, что Белый дом призывает "завершить это расследование", чтобы данный этап политических противоречий в США остался в прошлом, передает ТАСС.

Коми пригласили выступить в сенате

Глава комитета по разведке сената США, республиканец Ричард Берр и старший демократ в комитете сенатор Марк Уорнер пригласили экс-главу ФБР Джеймса Коми выступить на закрытых слушаниях комитета. Ожидается, что слушания пройдут 16 мая, Коми пока не дал ответа об участии в них, отмечает DW.

Ранее ряд демократов высказывались за назначение спецпрокурора для расследования связей команды президента США Дональда Трампа с Россией и за создание специального комитета для изучения этого вопроса. При этом лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл высказался против новых расследований того, повлияла ли Россия на президентские выборы в США 2016 года.

От потерявшего должность советника Трампа требуют документов по "российскому вмешательству"

Комитет сената США по разведке потребовал от экс-помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна документы по "российскому вмешательству" в выборы, передает РИА "Новости".

Требование оформлено обязывающей повесткой, и Флинн не может отказать комитету. Как напоминает ТАСС, комитет изначально запросил документы у Флинна еще 28 апреля, но тогда адвокат отказался от сотрудничества.

Ранее появлялись сообщения, что Флинн готов дать показания в конгрессе в обмен на иммунитет от уголовного преследования, но в комитете это предложение отвергли.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.