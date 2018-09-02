Командующий ВВС Германии: жители Балтии надеются на нас



"Несущие уже в который раз ответственность за безопасность воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы Германии вновь демонстрируют свою способность взаимодействовать в альянсе. Жители балтийских стран надеются на нас. Мы рядом, мы профессионально выполняем свои задачи и преданны им, как и в прежние годы", — цитирует слова Герхарца издание Presseportal.de.

На прошедшей в четверг на авиабазе Эмари церемонии военнослужащие ВВС Франции передали охрану воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы военнослужащим ВВС Германии. Постоянная база немецкого подразделения расположена в Нейбурге, в Баварии. В Эстонии дислоцировано около 160 военнослужащих подразделения. Они будут использовать пять боевых самолетов Eurofighter.

Канцлер Министерства обороны Эстонии Кристьян Прикк сказал на церемонии, что сотрудничество с Францией было отличным и укрепило стратегические связи между двумя странами.