02.12.2018, 18:51

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым

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Deutsche Welle
EST
Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым
REUTERS

Американский вице-адмирал Скотт Стерни был обнаружен мертвым в своей резиденции в Манаме (Бахрейн), где базируется Пятый флот США. Следствие считает случившееся явным самоубийством.

Скотт Стерни командовал операциями ВМС США на Ближнем Востоке. О смерти вице-адмирала сообщил глава военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон в своем микроблоге в Twitter.

В заявлении, выпущенном по случаю смерти Стерни, который также командовал Пятым флотом США, Ричардсон назвал случившееся "сокрушительной новостью для семьи вице-адмирала, для команды Пятого флота и для всех военно-морских сил". Он отметил, что Скотт Стерни был опытным боевым офицером, отмеченным высокими наградами.

По словам Ричардсона, следствие считает случившееся явным самоубийством. Признаков уголовного преступления не обнаружено. Расследованием занимается следственная служба ВМС США и министерство внутренних дел Бахрейна.

Пятый флот — оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. В состав флота, играющего важную роль в политике Белого дома на Ближнем Востоке, входят на ротационной основе корабли Атлантического и Тихоокеанского флотов ВМС США.

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