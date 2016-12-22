Сирийские правительственные войска официально объявили об освобождении Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", — говорится в заявлении командования сирийской армии.

Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.

В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".

Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией.

В понедельник, 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала.

Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями, которые могли учинить проправительственные войска, когда им удалось захватить восточный Алеппо после двух лет осады.

Кроме того, западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, приводящего к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями.