Команда юных футболистов, заблокированная дождями в пещере Таиланда, может провести там более четырех месяцев

Чтобы спасти школьников и их наставника, спасатели сегодня с помощью насосов стали откачивать воду из пещеры. Каждый час откачивается 10 тысяч литров воды, ее уровень снижается сантиметр за сантиметром. Ожидается, что это обезопасит заложников от поднимающейся воды. Однако ввиду почти непрерывных дождей достаточного эффекта для безопасного освобождения все равно не будет — чтобы выбраться, ребят придется обучить дайвингу.

Известно, что никто из мальчиков — младшему из которых 11 лет, а старшему 16 лет — не умеет ни нырять, ни плавать. Специалисты по дайвингу говорят, что было бы "невероятно опасно" даже в сопровождении опытных спасателей пытаться провести начинающих дайверов со снаряжением по узким коридорам неосвещенных пещер с мутной от грязи водой, пишет BBC.

Поэтому, если не повезет с погодой и дожди не дадут продолжительную передышку, спасатели предлагают оставить там ребят и их 25-летнего тренера до окончания сезона дождей, снабдив их всем необходимым для выживания, в том числе проведя туда линию связи.

"[Мы будем] готовиться к отправке дополнительной пищи, которая поможет им продержаться как минимум в течение четырех месяцев, а также будем обучать всех погружениям, продолжая при этом откачивать воду", — заявил во вторник капитан тайского флота Ананд Сураван (цитата по The Guardian).

C ним солидарен Питер Вольф, директор Ассоциации пещерных дайверов Австралии: "Лучший вариант — оставить их там, где они есть, и стабилизировать обстановку внутри пещеры. Учитывая, что там довольно влажно, нужно обеспечить тепло и сухость, чистую питьевую воду, еду и чистый воздух".

В операции уже участвуют более 100 спасателей. Они надеются, что откачка воды позволит на 60% снизить объем жидкости, попадающей в пещеру. Кроме того, спасатели ищут источники поступления воды в пещеры, чтобы постараться их заблокировать.

Как сообщалось, мальчики и тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру Кхао-Луанг. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен. Пещера находится в Северном Таиланде на границе с Лаосом и Мьянмой. Влажный сезон обычно длится здесь с мая по октябрь.