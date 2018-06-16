Команда Трампа препятствует встрече президента США с Путиным

По словам собеседника издания, Трамп поставил своим подчиненным задачу организовать встречу с Путиным еще в ноябре 2017 года, после того как побеседовал с ним на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. "После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали", — поделился информацией высокопоставленный чиновник.

Идея Трампа провести новую встречу с Путиным не вызвала энтузиазма у его советников в Совете национальной безопасности США. В итоге они решили временно проигнорировать пожелание президента и заняться организацией встречи, лишь если Трамп вновь потребует этого. "Они решили: давайте подождем и посмотрим, будет ли он вновь поднимать этот вопрос", — рассказал чиновник.

Встреча может состояться в июле

Между тем встреча президентов США и России все же может состояться в июле, когда Трамп прибудет в Европу на саммит НАТО. Это подтвердили изданию один из чиновников Белого дома и два дипломата, знакомых с планами Трампа. Место возможной встречи пока неизвестно.

Дональд Трамп и Владимир Путин встречались лично дважды — на саммите G20 в Германии прошлым летом, а затем на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге в ноябре. Обсуждение возможности новой встречи лидеров началось весной 2018 года, после телефонного звонка Дональда Трампа в Кремль.

Тогда американский президент предложил российскому коллеге встретиться в Белом доме. Информацию о возможности такой встречи тогда подтвердили и в Кремле, и в Белом доме, но переговоры об организации саммита затянулись.