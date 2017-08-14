Колокол Биг-Бен в Лондоне умолкнет на четыре года

В следующий понедельник знаменитый колокол Биг-Бен замолчит до 2021 года, пока в самой известной башне здания британского парламента будут проводиться восстановительные и ремонтные работы.

21 августа в полдень Биг-Бен прозвучит в последний раз. После этого его отсоединят от часов, чтобы отреставрировать и часы, и саму башню, передает Русская служба Би-би-си.

Часы разберут на составные части, а все четыре циферблата почистят и отреставрируют.

Вопреки распространенному мнению, Биг-Бен — это неофициальное название не самой башни Вестминстерского дворца, где заседает парламент, а огромного часового колокола, который отбивает время и звук которого используется в традиционных позывных Би-би-си.

Сама башня более века официально оставалась безымянной, пока в 2012 году ей не присвоили имя Елизаветы — по случаю 60-летнего юбилея правления британской королевы. Вторая башня дворца — более высокая, но менее известная — носит имя королевы Виктории.

По особым случаям

Часовая башня с четырьмя огромными циферблатами — один из самых известных символов Лондона и, по некоторым данным, наиболее часто фотографируемая достопримечательность британской столицы.

Башня возвышается над столицей Великобритании уже более 150 лет — ее часы стали свидетелями правления пяти монархов и двадцати трех премьер-министров и пережили две мировые войны.

Даже когда на город два месяца подряд сыпались немецкие бомбы, гигантский колокол Биг-Бен не прекращал отбивать время, храня верность традициям и поднимая боевой дух англичан.

В последний раз он ненадолго замолкал в 2007 году, а до этого — в ходе реставрации 1983-1985 годов.

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Представители парламента заявили, что часовой механизм Биг-Бена остановлен ради безопасности рабочих, трудящихся на восстановительных работах.

Впрочем, на протяжении ремонта колокол несколько раз будут на короткое время подключать обратно — по особым случаям, например, в новогоднюю ночь или в День поминовения.

Хранитель часов Стив Джеггс говорит, что молчание Биг-Бена стало "значительным поворотным моментом" в реставрации башни с часами.

"Эта важная программа восстановительных работ защитит часы в долгосрочной перспективе, а также защитит и сохранит башню", — сказал Джеггс.

Факты о Биг-Бене

Большой колокол является частью Больших часов в башне Елизаветы, широко известной как Биг-Бен

Колокол весит 13,7 тонны

Высота башни Елизаветы — 96 метров

Большие часы Вестминстера являются третьими по размеру в мире четырёхсторонними часами с боем — после часов Абрадж аль-Бейт в Мекке и часов ратуши Миннеаполиса в США

Маятник часов установлен внутри ветронепроницаемой коробки, расположенной ниже комнаты с часовым механизмом. Его длина составляет 4 метра, вес — 300 кг. Ход маятника составляет 2 секунды

Диаметр циферблата — 7 метров

Длина стрелок — 2,7 и 4,2 метра

В основании каждого из четырех циферблатов часов располагается латинская надпись "Domine Salvam fac Reginam nostram Victoriam primam" ("Боже, храни нашу королеву Викторию Первую")

Главный архитектор реставрационных работ Адам Ватробски рассказал Би-би-си, что после окончания работ в башне появятся лифт, новые туалеты и кухня.

Пока ремонтируется главный механизм часов, их стрелки будут двигаться благодаря временно установленному электрическому мотору.