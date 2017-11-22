Коллеги и друзья о Хворостовском: "Его любили миллионы"

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Коллеги и близкие друзья артиста вспоминают его творческий путь и достижения на оперной сцене.

Юрий Антонов, певец и композитор

Мировое искусство понесло огромную потерю. Это очень печальная история, потому что равного ему баритона на сегодняшний день нет. Во всяком случае, я не знаю такого. Он был настолько всеобъемлющ. Это был красивый мужчина с замечательным голосом, данным ему природой, которая очень редко балует нас такими голосами. Я его знал, и я чрезвычайно расстроен этой новостью. Он ушел очень рано, в 55 лет, он мог бы еще долго радовать поклонников своего искусства, но природа распорядилась по-другому.

Михаил Татарников, главный дирижер Михайловского театра

Он был мне очень близким по духу человеком. Я только что узнал эту новость, поэтому мне тяжело сейчас что-то говорить по этому поводу. Мы с ним очень сдружились три года назад, когда у нас была постановка оперы "Демон" в Москве, потом работали вместе в Барселоне. Мы очень тепло и близко общались, хоть и не так часто, как хотелось бы. Мне пока сложно поверить в то, что это случилось.

Лев Лещенко, певец (в интервью ТАСС)

Он был удивительно тонким и чувственным человеком, не склонным ни к какому пафосу, звездности. Очень много занимался благотворительностью… Очень доверительный, обаятельный человек. И, конечно, он был безумно работоспособным, поэтому к нему пришла абсолютно заслуженная слава.

Владимир Урин, директор Большого театра (в интервью Интерфаксу)

Его любили миллионы зрителей по всему миру. Он обладал не только уникальным, невероятной красоты тембром голоса, но и музыкальностью. В нем был аристократизм и артистизм. Бог дал ему эти качества вместе с его голосом.

Александр Хлопонин, вице-премьер, экс-губернатор Красноярского края

Мы всегда гордились этим человеком, я думаю, что это звезда мировой величины, и заслуга Красноярского края, школы, которая его воспитала в Красноярске. Я думаю, что это действительно гордость России. Человек, будучи тяжело больным, имея достаточно тяжелые синдромы, связанные с опухолью головного мозга, продолжал выступать, давал концерты и жил сценой и музыкой.