Количество жертв теракта в Керчи достигло 20: погибли 15 студентов и пятеро взрослых
До 20 человек увеличилось число погибших в ходе инцидента в Керченском политехническом колледже, заявил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.
До 20 человек увеличилось число погибших в ходе инцидента в Керченском политехническом колледже, заявил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.
Среди погибших в инциденте в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет, заявил "Интерфаксу" Мельгазиев в четверг.
Представитель администрации вышел к журналистам из здания городского морга, куда в течение ночи прибывали тела жертв трагедии и где продолжается процедура опознания.
"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", — сказал Дилявер Мельгазиев.
Он добавил, что по предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа. "Предварительно могу сказать, что да", — сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос. Должности сотрудников, по его словам, будут уточнены позднее.
Ранее сообщалось, что среди погибших — предполагаемый виновник трагедии, совершивший самоубийство.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 20 погибших в Керчи, в том числе 15 учащихся.
"20 погибших, из них 15 учащихся, среди них 11 несовершеннолетних, пятеро работники", — рассказала Скворцова журналистам в четверг. Ранее сообщалось о шести погибших несовершеннолетних.
Основная причина смерти погибших в Керчи — огнестрельные ранения, а в стационар попали пострадавшие от взрыва, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"В основном те, кто был ранен огнестрельно, — вот это собственно основная причина смерти. Те, кто попали в стационар — взрывная рана", — сообщила Скворцова журналистам в четверг в Керчи. По ее словам, взрыв произошел в результате подрыва "самодельного взрывного устройства, начиненного огромным количеством мелких металлических компонентов".
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