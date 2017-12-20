Количество просителей убежища снижается: в Финляндии закроются четыре центра для беженцев

К лету 2018 года свои двери закроют центры по приему беженцев в Хювинкяя, Инкеройнен, Китее и в районе Лааякоски в Котка, пишет YLE.

Иммиграционная служба Финляндии сообщает, что количество прибывающих в Финляндию просителей убежища значительно сократилось, поэтому ведомство решило закрыть четыре центра по приёму беженцев.

Центры в Хювинкяя и Инкеройнен прекратят свою работу в конце апреля 2018 года, а центры в Китее и в районе Лааякоски города Котка закроются в июне.

Центр в Хювинкяя рассчитан на 180 человек, в Инкеройнен — на 150, в Китее — на 300, а в Лааякоски — на 250.

Кроме того, ведомство намерено в течение зимы и весны сократить количество мест в 23 других центрах для беженцев.

Сейчас количество людей, записанных как просители убежища, ежемесячно уменьшается на 500. Часть просителей получает вид на жительство и переезжает из центров, часть уезжает из страны или покидает центры по другим причинам.

Сейчас в 55 центрах страны проживает около 13 500 просителей убежища.

В 2016 году в Финляндии насчитывалось почти 250 центров для беженцев, в которых было размещено более 33 000 просителей убежища.