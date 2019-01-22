Кобзону посмертно разрешили въезд в Евросоюз

Как отмечается в документе, в связи с гибелью артиста запись в отношении него ”должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года”. В феврале 2015 года стало известно, что Кобзон попал в черный список россиян, в отношении которых вводятся санкции, подразумевающие запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также заморозку счетов. Певца включили в перечень в связи с его позицией по Украине.

В сентябре 2015 года исполнителю дали национальную визу для лечения в Италии без возможности посещать другие европейские страны. По словам артиста, получить право на въезд ему помог российский президент Владимир Путин.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Болезнь диагностировали у певца в 2002 году.