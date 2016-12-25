Замглавы комитета Госдумы РФ по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что должен был лететь вместе с ансамблем имени Александрова на потерпевшем крушение Ту-154. Артист пояснил, что не смог лететь из-за медицинской визы и планов отправиться на лечение:

"14-го числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля им. Александрова – прим.ред.) просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь. Но видите, как следующий раз обернулся".

Кобзон также выразил свои искренние соболезнования родным и близким в связи с произошедшим. Он назвал крушение самолета Ту-154 трагедией для культуры и армейской аудитории.

Самолет минобороны РФ с 92 пассажирами на борту потерпел крушение 25 декабря, пишет Газета.Ru со ссылкой на ТАСС.