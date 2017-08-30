Коалиция во главе с США обвинила Россию и Сирию в нежелании бороться с ИГ

Возглавляемая США коалиция в Сирии обвинила правительство САР и Россию в том, что их заявления о борьбе с терроризмом пусты. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter спецпредставителя президента США в коалиции Бретта Макгерка.

Поводом для критики стало разрешение боевикам группировки ”Исламское государство” переместиться из района Западный Каламун на восток страны.

”Коалиция не была стороной какого-либо соглашения между ливанским "Хезболлах", сирийским режимом и ИГ. Слова России и сил, поддерживающих режим, о борьбе с ИГ пусты, если они заключают сделки с террористами и позволяют им перемещаться транзитом через подконтрольную им территорию”, — говорится в заявлении.

”ИГ —глобальная угроза, и перемещение террористов из одного места в другое, чтобы кто-то другой имел с ними дело, не является долгосрочным решением”, — заявляет коалиция. В связи с этим утверждается необходимость военных действий для разгрома группировки.

Официальные сирийские власти неоднократно обвиняли коалицию в том, что она загоняет боевиков ИГ, базирующихся в Ираке, на территорию Сирии. Кроме того, Дамаск говорил, что коалиция сама не борется с террористами и мешает делать это другим, и обвинял ее в гибели мирных жителей.