Коалиция Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии

Коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии, сообщает "Интерфакс". Коалиция скандально известного политика в составе партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" набирает 37,17% голосов, передает МВД страны по результатам подсчета 21% бюллетеней. Об этом пишет NEWSru.com.

"Лига" (20%) при этом опережает "Вперед Италия" (12,9%). Первоначально разрыв составлял меньше 1 пункта, отмечает РИА "Новости".

На втором месте идет популистское движение "Пять звезд" — 29,8%. Для левоцентристов во главе с находящейся у власти Демократической партией выборы прошли неудачно — за них проголосовали 25,1%.

На выборах в сенат правоцентристы пока получают 36,85% голосов, движение "Пять звезд" — 30,4%, коалиция левоцентристов — 25,1%.

Если рассматривать не коалиции, а каждую партию по отдельности, то движение "Пять звезд" существенно опередило бы всех конкурентов и стало ведущей политической силой в Италии. Впрочем, пока неясно, смогут ли сторонники Берлускони сформировать правящую коалицию.

Сам он незадолго до выборов заявлял, что не намерен формировать правящую коалицию с политическими противниками. В случае невозможности формирования стабильного правительства он обещал добиваться повторного голосования.

На избирательные участки в Италии в воскресенье были приглашены более 46 млн граждан, чтобы определить новый состав обеих палат национального парламента. Палату депутатов избирают граждане старше 18 лет, сенаторов — люди старше 25. Избирательные участки закрылись в 23:00 по местному времени, или в 1:00 понедельника по Москве.

Отметим, что на участке, где голосовал Берлускони, произошел инцидент с активисткой Femen. Полуголая девушка забежала в помещение, забралась на стол избирательной комиссии и принялась кричать "Берлускони, твое время истекло!" После того, как девушку задержали, бывший премьер смог проголосовать.

На прошлых парламентских выборах, состоявшихся в Италии в феврале 2013 года, на этом же избирательном участке во время голосования с Берлускони произошел аналогичный инцидент. Тогда его атаковали трое девушек.