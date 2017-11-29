КНДР заявила об испытании ракеты, способной достичь любой цели в США

КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить цели на всей территории США. По государственному телевидению объявили, что теперь Северная Корея стала ядерной державой.



Как сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи, ракета "Хвасон-15", способная нести тяжелую ядерную боеголовку, пролетела 950 км за 53 минуты и достигла максимальной высоты 4475 км.

Согласно заявлению, северокорейский лидер Ким Чен Ын, присутствовавший при запуске ракеты, объявил, что КНДР "реализовала великую историческую задачу по формированию ядерных сил государства".



Согласно анализу, проведенному некоммерческой организацией Union of Concerned Scientists, испытанная КНДР ракета могла бы пролететь 13 тыс. км, если бы находилась на стандартной траектории. В то же время эксперты отмечают, что при запуске ракета могла быть оснащена очень легкой боеголовкой.



КНДР провела очередное испытание в ночь на среду. По данным японских военных, ракета упала в море, примерно в 250 км от северного побережья Японии.



Власти Японии сообщили, что время полета ракеты составило примерно 50 минут, но в отличие от некоторых предыдущих запусков она не пролетала над японской территорией.



Как заметил министр обороны США Джеймс Мэттис, испытанная КНДР ракета взлетела выше всех предыдущих. По его словам, баллистические ракеты Северной Кореи несут угрозу всему миру.



В связи с запуском ракеты постпреды Японии, Южной Кореи и США потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Генсек ООН Антониу Гуттереш уже выступил с заявлением, в котором призвал Пхеньян воздержаться от "дальнейших дестабилизирующих шагов".



Предыдущее ракетное испытание Пхеньян провел в середине сентября. По оценке специалистов, ракета достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км. Она прошла над японским островом Хоккайдо, прежде чем упасть в Тихий океан.



Незадолго до этого, в начале сентября, КНДР объявила о создании водородной бомбы, пригодной к установке на баллистические ракеты. Сразу после этого в стране прошли ядерные испытания. Тем не менее, многие специалисты сомневаются в том, что у КНДР действительно есть термоядерное оружие.