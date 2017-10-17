КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"

Ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки из-за действий Соединенных Штатов, в любой момент в регионе может начаться ядерная война. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи.

"Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент", — сказал дипломат. По его словам, ни одна страна не подвергалась "настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США", как КНДР, и в данной ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону, передает ТАСС. "Вся континентальная часть США находится в пределах досягаемости нашей огневой мощи, если США посмеют хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную территорию, они не уйдут от жестокого наказания ни в одной части света", — утверждал Ким Ин Рён.

Он отметил, что США разместили ядерное оружие в Южной Корее в 1957 году и на протяжении последних 40 лет проводят крупномасштабные военные учения с применением стратегических вооружений. В марте и апреле этого года, напомнил дипломат, в маневрах приняли участие более 300 тыс. военнослужащих, которые отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН принял две резолюции, ужесточающие режим международных санкций в отношении Пхеньяна.

Кроме того, КНДР заявила о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением страны.

Выступая на заседании, зампостпреда КНДР заявил о принципиальной приверженности его страны полной ликвидации ядерного оружия, однако подчеркнул, что Пхеньян не поддержит любые инициативы в этой области, в том числе принятый ранее в этом году Договор о запрещении ядерного оружия, пока это соглашение не подпишут США. "Чтобы усилия в области ядерного разоружения были успешными, страны, которые обладают крупнейшими ядерными арсеналами, должны первыми их ликвидировать, отказаться от агрессивных доктрин, в том числе основанных на нанесении превентивного удара, а также вывезти ядерное оружие, размещенное за пределами их собственной территории", — заявил Ким Ин Рён.