КНДР раскрыла итоги переговоров Ким Чен Ына с лидером Южной Кореи

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин также сошлись во мнении относительно того, что подписанная 27 апреля этого года Пханмунджомская декларация должна быть имплементирована в кратчайшие сроки, а также решили просто чаще встречаться друг с другом.

Ранее южнокорейские СМИ опубликовали фотографии со встречи, на которых было видно, как оба лидера после завершения переговоров обнялись, едва сдерживая улыбки. Это указывало на то, что переговоры — вторые после апрельского саммита в демилитаризованной зоне — прошли успешно.

Отметим, что на прошлой неделе Пхеньян в распространенном государственным информагентством сообщении дал понять, что встреча Ким Чен Ына и Трампа находится под угрозой срыва из-за совместных военных учений США и Южной Кореи Max Thunder. Кроме того, из-за этих учений КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи.

Трамп после этого направил северокорейскому коллеге письмо, в котором говорилось: "К сожалению, учитывая ту злость и открытую враждебность, с которыми были сделаны ваши последние заявления, мне кажется неуместным проводить эти переговоры… В связи с этим я прошу вас расценивать это письмо как официальное уведомление того, что саммит двух стран не состоится".

Впрочем, накануне хозяин Белого дома сообщил, что переговоры относительно его встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре ведутся, причем весьма успешно. Трамп также отметил, что американо-северокорейский саммит может растянуться более чем на один день.