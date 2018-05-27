27.05.2018, 11:01

КНДР раскрыла итоги переговоров Ким Чен Ына с лидером Южной Кореи

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NEWSru.com
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Kim Jong Un, Moon Jae-in
Kim Jong Un, Moon Jae-inFoto: Handout, AP

Северокорейское информационное агентство ЦТАК в ночь на 27 мая подвело итоги переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Судя по реакции Пхеньяна, субботняя встреча прошла весьма позитивно, а ее главные участники проявили единодушие по главным проблемам Корейского полуострова.

Так, Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" встретиться с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на возникшие в последние дни преграды. Лидер Северной Кореи выступает за то, чтобы саммит состоялся, как и планировалось, 12 июня в Сингапуре.

Кроме того, КНДР и Южная Корея договорились провести 1 июня масштабные переговоры на высоком уровне и "продвигать ускоренными темпами отраслевые переговоры, включая переговоры военных и переговоры по линии Красного Креста" (цитата по ТАСС).

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин также сошлись во мнении относительно того, что подписанная 27 апреля этого года Пханмунджомская декларация должна быть имплементирована в кратчайшие сроки, а также решили просто чаще встречаться друг с другом.

Ранее южнокорейские СМИ опубликовали фотографии со встречи, на которых было видно, как оба лидера после завершения переговоров обнялись, едва сдерживая улыбки. Это указывало на то, что переговоры — вторые после апрельского саммита в демилитаризованной зоне — прошли успешно.

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Отметим, что на прошлой неделе Пхеньян в распространенном государственным информагентством сообщении дал понять, что встреча Ким Чен Ына и Трампа находится под угрозой срыва из-за совместных военных учений США и Южной Кореи Max Thunder. Кроме того, из-за этих учений КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи.

Трамп после этого направил северокорейскому коллеге письмо, в котором говорилось: "К сожалению, учитывая ту злость и открытую враждебность, с которыми были сделаны ваши последние заявления, мне кажется неуместным проводить эти переговоры… В связи с этим я прошу вас расценивать это письмо как официальное уведомление того, что саммит двух стран не состоится".

Впрочем, накануне хозяин Белого дома сообщил, что переговоры относительно его встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре ведутся, причем весьма успешно. Трамп также отметил, что американо-северокорейский саммит может растянуться более чем на один день.

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