КНДР раскрыла итоги переговоров Ким Чен Ына с лидером Южной Кореи

Северокорейское информационное агентство ЦТАК в ночь на 27 мая подвело итоги переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Судя по реакции Пхеньяна, субботняя встреча прошла весьма позитивно, а ее главные участники проявили единодушие по главным проблемам Корейского полуострова.
Так, Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" встретиться с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на возникшие в последние дни преграды. Лидер Северной Кореи выступает за то, чтобы саммит состоялся, как и планировалось, 12 июня в Сингапуре.
Кроме того, КНДР и Южная Корея договорились провести 1 июня масштабные переговоры на высоком уровне и "продвигать ускоренными темпами отраслевые переговоры, включая переговоры военных и переговоры по линии Красного Креста" (цитата по ТАСС).