КНДР расценила новые санкции ООН как "акт войны"

Пхеньян счел новые штрафные меры Совбеза ООН посягательством на свой суверенитет. Санкции ужесточили ограничения на поставки топлива в КНДР.

Северная Корея восприняла очередное ужесточение санкций, одобренное 22 декабря Советом Безопасности ООН, как "акт объявления войны". Речь идет о "насильственном посягательстве на суверенитет нашей республики", говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном в воскресенье, 24 декабря, по каналам государственного информагентства ЦТАК.

Данный шаг "разрушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе в целом", считают в северокорейском внешнеполитическом ведомстве. В этой связи Пхеньян продолжит политику ядерного сдерживания США и их союзников. Странам, выступившим в поддержку ограничительных мер, придется нести ответственность за их решения, предупредили в МИД КНДР.

Суть санкций

Совет Безопасности ООН в пятницу, 22 декабря, единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн, а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год. Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева. Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

Кроме того, в отношении 16 физических лиц введены визовые запреты. Их имущество за пределами КНДР подлежит замораживанию. Северокорейцы, работающие за границей и отправляющие деньги домой, должны быть репатриированы в течение 12 месяцев.