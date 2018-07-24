24.07.2018, 21:20

КНДР приступила к демонтажу ракетного полигона. Ким Чен Ын держит слово?

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bbcrussian.com
EST
NORTHKOREA-USA/
NORTHKOREA-USA/Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Северная Корея, похоже, приступила к частичному демонтажу ракетного полигона на базе космодрома Сохэ на северо-западе страны.

Об этом сообщают из американского аналитического центра 38 North, в распоряжении которого есть спутниковые фотографии, запечатлевшие активность на полигоне.

Таким образом, говорят аналитики, можно считать, что Пхеньян выполняет обещание, данное США в июне этого года в ходе встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

В Пхеньяне утверждают, что космодром Сохэ предназначен для запусков спутников, а также для наземных испытаний ракетных двигателей. Однако в Вашингтоне уверены, что с полигона осуществлялись тестовые запуски баллистических ракет.

В ходе исторической встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали договор, предусматривающий осуществление полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Однако соглашение подверглось критике многих экспертов за отсутствие в нем детально прописанных условий того, когда и как именно Пхеньян намерен начать сворачивать свою ядерную программу.

Ранее в понедельник Дональд Трамп заявил, что очень доволен прогрессом, наметившимся в отношениях США с КНДР. Он подчеркнул, что вот уже девять месяцев, как Пхеньян не проводит ядерных испытаний и не запустил ни одной ракеты.

"Ни одной ракеты не было запущено КНДР за последние 9 месяцев. Ядерных испытаний тоже не было. Япония счастлива, вся Азия счастлива. Но фейк-ньюз сообщают, ни разу ко мне не обратившись (всегда ссылаются на анонимные источники), что я зол, потому что все происходит недостаточно быстро. Неправда, я очень доволен!" - написал в своем "Твиттере" президент США.

Всего в последние годы КНДР осуществила шесть ядерных испытаний, последнее из которых состоялось в сентябре прошлого года.

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