КНДР пригрозила США катастрофическими последствиями за ”терроризм”

Политика ”государственного терроризма”, которую проводят США в отношении КНДР, обернется для Вашингтона ”катастрофическими последствиями”, заявило государственное информагентство ЦТАК.

Как передает ТАСС, в меморандуме подвергается резкой критике политика администрации президента США Дональда Трампа. По мнению Пхеньяна, в Белом доме поставили цель ”максимально усилить политическое, экономическое и военное давление на Пхеньян, добиваясь устранения высшего руководства КНДР и смены режима”.

Подчеркивается, что в КНДР вызвала взрыв возмущения недавняя тайная операция спецслужб США и Южной Кореи, направленная против высшего руководства республики. 5 мая представитель Министерства госбезопасности заявил, что эту ”преступную акцию” удалось сорвать.

Как отмечается в меморандуме, армия и народ КНДР в такой ситуации ”примут самые жесткие контрмеры с целью самообороны”. Проведенные в апреле в КНДР масштабные военные маневры продемонстрировали ”способность Корейской народной армии провести спецоперацию в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы сорвать террористическую вылазку враждебных сил”, подчеркивает ЦТАК.

”В Белом доме должны оценить все плюсы и минусы политики государственного терроризма, способной привести к катастрофическим последствиям, и пересмотреть враждебный курс”, — подчеркнули в Пхеньяне.

Политическая ситуация вокруг Корейского полуострова остается напряженной. США выражают недовольство реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ. Ранее в Вашингтоне заявляли, что их стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян путем ужесточения санкций — с целью заставить его отказаться от этих программ.