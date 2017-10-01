01.10.2017, 15:30

КНДР пригрозила превратить США в ”море пламени”

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Gazeta.ru
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Vene raketivägede video sellest, kuidas näeks välja Londoni hävitamine Topol-M raketiga
Vene raketivägede video sellest, kuidas näeks välja Londoni hävitamine Topol-M raketigaFoto: Kaader videost

Представитель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе выступил с заявлением, в котором раскритиковал политику президента США Дональда Трампа и пригрозил превратить Америку в ”море пламени”. Заявление опубликовано на сайте ЦТАК.

Политика Трампа названа в заявлении ”самоубийственным актом приглашения к ядерной катастрофе, которая повергнет Америку в море пламени”.

В заявлении также говорится, что более безрассудная политика Трампа, которого в КНДР в очередной раз называют ”сумасшедшим стариком”, приведет только к укреплению воли армии и народа КНДР.

Ранее сообщалось, что Италия планирует выслать посла КНДР.

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