КНДР пригрозила превратить США в ”море пламени”

Представитель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе выступил с заявлением, в котором раскритиковал политику президента США Дональда Трампа и пригрозил превратить Америку в ”море пламени”. Заявление опубликовано на сайте ЦТАК.

Политика Трампа названа в заявлении ”самоубийственным актом приглашения к ядерной катастрофе, которая повергнет Америку в море пламени”.

В заявлении также говорится, что более безрассудная политика Трампа, которого в КНДР в очередной раз называют ”сумасшедшим стариком”, приведет только к укреплению воли армии и народа КНДР.

Ранее сообщалось, что Италия планирует выслать посла КНДР.