КНДР предупредила США об угрозе начала ядерной войны

Пхеньян воспринимает совместные учения США и Республики Корея как "явную и всестороннюю провокацию", которая может привести к применению атомного оружия.

Северная Корея в свете начинающихся 4 декабря совместных маневров США и Республики Корея напомнила Вашингтону, что подобные шаги с его стороны чреваты началом ядерной войны. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщила газета ЦК Трудовой партии Корея "Нодон синмун".

Пхеньян воспринимает пятидневные военно-воздушные учения Vigilant Ace в тихоокеанском регионе как "явную и всестороннюю провокацию против Корейской Народно-Демократической Республики". Ответственность за возможную эскалацию конфликта КНДР возлагает на Соединенные Штаты, которые называет "поджигателем войны".

Воздушные маневры Vigilant Ace — крупнейшие из когда-либо проводившихся Вашингтоном и Сеулом. В них задействованы около 12 тыс. американских военнослужащих, более 230 боевых самолетов, включая многоцелевые истребители пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor и бомбардировщики Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Пхеньян 28 ноября осуществил очередной запуск баллистической ракеты. Она была выпущена в направлении Японского моря и упала в 250 километрах от побережья Японии. В НАТО и ЕС осудили новые ракетные испытания Северной Кореи. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов".