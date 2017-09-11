КНДР пообещала США "ущерб и страдания" в случае введения новых санкций

Северная Корея пригрозила Соединенным Штатам сильным ущербом и "страданиями" в случае принятия новых санкций против Пхеньяна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В МИД КНДР считают, что санкции и давление со стороны США входят в "абсолютно безрассудную фазу", и предупреждают, что страна готова "предпринять серию таких жестких мер, которых они ранее не видели", говорится в сообщении.

"Санкции и давление со стороны США с целью полного уничтожения суверенитета и права на существование КНДР входят в абсолютно безрассудную фазу. США пребывают вне себя, чтобы сфабриковать самую жесткую "санкционную резолюцию" по вопросу проведения КНДР испытания водородного заряда, которым могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты, путем манипулирования Советом Безопасности ООН" (цитата по РИА "Новости"), — отмечается в заявлении.

Северокорейский МИД подчеркивает, что "супермощное термоядерное оружие" было разработано в качестве "средства сдерживания все возрастающих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США и снижения угрозы ядерной войны, нависающей над Корейским полуостровом и регионом".

"КНДР пристально следит за действиями США… КНДР готова и намерена использовать любые формы абсолютных мер. Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такую великую боль и страдания для США, через которые она не проходила за свою историю… Мир станет свидетелем, как КНДР усмирит американских преступников, предприняв серию таких жестких мер, которых они ранее не видели", — говорится в сообщении.

В МИДе считают, что "США должны полностью осознавать, что до тех пор, пока они настойчиво продолжают свою усиленную политическую, экономическую и военную конфронтацию против КНДР, несмотря на неоднократные предупреждения, они никогда не смогут избежать полного уничтожения".

США 11 сентября собираются вынести на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР. Кроме того, в понедельник пройдут консультации санкционного комитета СБ ООН по выполнению действующих в отношении Пхеньяна мер.

В проекте резолюции США предлагают ввести нефтяное эмбарго в отношение КНДР, ввести запрет на покупку северокорейского текстиля и ограничить трудоустройство граждан Северной Кореи за рубежом. Кроме того, планируется заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына и членов правительства страны, а также государственной авиакомпании Air Koryo.

Ким Чен Ына и его соратников также может коснуться запрет на поездки в другие страны. Кроме того, будет введена проверка грузовых судов из черного списка ООН в международных водах.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.