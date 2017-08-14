КНДР отозвала послов из ключевых стран для совещания в Пхеньяне

Послов КНДР в ключевых странах отозвали в Пхеньян для совместного заседания. Консультации проводятся на фоне беспрецедентного осуждения Северной Кореи со стороны международного сообщества из-за развития ее ядерной и ракетной программ.

Как сообщил южнокорейскому агентству Yonhap правительственный чиновник, "по всей видимости, Северная Корея проводит встречу руководителей иностранных дипломатических миссий после того, как отозвала своих послов в главных странах обратно в Пхеньян".

По данным источника, в консультациях принимают участие посол в Китае Ли Чжэ Рен, посол в России Ким Хен Чжун и постпред КНДР при ООН Ча Сон Нам. Сколько всего дипломатов участвуют во встрече, неизвестно, отметил собеседник агентства.

При этом официальный представитель Министерства по делам национального объединения Южной Кореи Пэк Тхэ Хён предположил во время брифинга для прессы, что консультации северокорейских дипломатов могут быть частью регулярного сбора послов КНДР. "Северная Корея провела встречу 43 послов в июле 2015 года и [последняя встреча], похоже, стоит в одной линии с этим", — отметил пресс-секретарь ведомства.

Как предполагает Yonhap, встреча послов может быть связана с возможной подготовкой КНДР к дальнейшим военным провокациям, а именно — к ядерным испытаниям или запуску новых ракет, поскольку страна предупредила о намерении действовать более активно.

Или же, отмечает агентство, встреча может касаться тех непростых обстоятельств, в которых Северная Корея оказалась после того, как сообщила в июле о проведении двух успешных испытаний межконтинентальных баллистических ракет, которые якобы способны достичь материковой части США. С тех пор Вашингтон неоднократно предупреждал о возможном военном ответе на действия КНДР. Кроме того, 5 августа Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции в отношении Северной Кореи после ее ракетных пусков.

На минувшей неделе северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама. Президента США Дональд Трампа на это заявил, что КНДР ждут "большие неприятности" в случае атаки на остров в Тихом океане, являющийся американской территорией. "Если что-то случится с Гуамом, в Северной Корее будут большие, большие неприятности", — пригрозил американский лидер.

Вслед за этим официальная пресса КНДР сообщила о вступлении в ряды северокорейской армии около 3,5 млн добровольцев. Отмечалось, что граждане подают заявки на поступление или повторное заключение контракта на военную службу, чтобы дать отпор США.

Обострившееся в последнее время отношения КНДР и США вызывают опасения у других стран. Китай призывает американское руководство к сдержанности. Россия предупреждает о риске силового решения кризиса на Корейском полуострове.