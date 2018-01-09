КНДР не будет обсуждать ядерную программу с Сеулом: она не касается братьев-корейцев, России и Китая

Северная Корея после первых более чем за два года официальных переговоров с Южной Кореей заявила, что не будет использовать их для обсуждения ядерной программы, поскольку эта программа, по утверждению Пхеньяна, не представляет угрозы для "братских" народов, передает Reuters.

"Все наши виды оружия, включая атомные бомбы, водородные бомбы и баллистические ракеты, нацелены только на США, а не на наших братьев, Китай и Россию", — заявил главный переговорщик от Пхеньяна, председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

В совместном заявлении после 11 часов переговоров было подтверждено решение отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, однако Пхеньян остался недоволен предложением возобновить переговоры по ядерной программе КНДР.

Президент США Дональд Трамп планирует объявить об отправке американской делегации на зимние Олимпийские игры в ближайшее время, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

В Белом доме добавили, что для КНДР участие в Олимпийских играх может стать возможностью увидеть ценность прекращения изоляции: "Это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации".

В числе предложений Сеула для снижения военной напряженности была идея провести в феврале встречу семей, разделенных войной 1950 — 1953 годов, приурочив ее к празднику лунного Нового года.

3 января Южная Корея и КНДР восстановили другую линию спецсвязи в пограничной деревне Пханмунджом.

Первые более чем за два года официальные переговоры между двумя Кореями стартовали во вторник утром, 9 января, в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства. На время обеда делегации разделились. Однако ожидается, что позднее обсуждение продолжится.

Предыдущие подобные переговоры между двумя Кореями состоялись в декабре 2015 года. Прорыв в подготовке новых переговоров произошел после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и начать переговоры с Сеулом. Для этого он приказал восстановить закрытую почти два года назад линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.