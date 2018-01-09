КНДР и Южная Корея начали переговоры по нормализации отношений

Утром во вторник, 9 января, в деревне Пханмунджом, которая располагается в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей, стартовали первые за более чем два года официальные переговоры между этими государствами. Главной темой межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности возможное участие спортсменов из Северной Кореи в зимних Олимпийских играх 2018 года.



Непосредственно перед встречей глава делегации КНДР Ри Сон Гвон заявил журналистам, что "сегодня Северная и Южная Корея приступят к серьезным и предельно искренним переговорам". "И они пройдут хорошо", — выразил уверенность представитель Пхеньяна (цитата по Reuters).

ТАСС отмечает, что в состав делегаций двух стран входят по пять человек. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мен Ген.

В минувшие выходные лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей. В сообщении, которое опубликовало государственное информационное агентство ЦТАК говорилось, что настало время для объединения усилий корейского народа, чтобы прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

"Речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении", — отмечало агентство.

Ким Чен Ын в связи с этим "четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения… Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений) с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом".

Ранее Южная Корея и КНДР восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе. Ожидалось, что темой консультаций станет возможное участие сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Российский МИД, комментируя контакты между Сеулом и Пхеньяном, обратился к Вашингтону с призывом проявлять предельную сдержанность, чтобы не подорвать шанс на политический процесс на Корейском полуострове. Президент США Дональд Трамп также сообщил о готовности Вашингтона принять участие в процессе примирения двух стран.

Отметим, что власти Евросоюза накануне распорядился расширение санкционных списков ЕС, включив в них еще 16 граждан КНДР, а также министерство народных вооруженных сил страны. В заявлении на сайте Европейского совета подчеркивалось, что в ближайшее время Евросоюз утвердит и другие санкции в отношении Пхеньяна в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, а также примет другие дополнительные меры.

Поводом для ужесточения санкций против КНДР являются регулярные ракетные испытания, которые проводятся на фоне сообщений о том, что Северная Корея добивается значительного прогресса в развитии своего ядерного арсенала.