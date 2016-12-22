По сравнению с прошлогодним исследованием, эксперты пересмотрели вероятность четырех конфликтных ситуаций: теперь они признаны менее правдоподобными. Речь идет о политической нестабильности в Евросоюзе в связи с кризисом миграции, конфликт в Ираке по религиозным причинам и из-за "ИГИЛ", эскалация палестино-израильского конфликта, а также распад Ливии.
Фонд публикует свой анализ на протяжении девяти лет. Риски оцениваются с точки зрения опасности, которые они могут представлять для интересов США и западного мира. Полный текст исследования можно скачать здесь (PDF).
- 1. КНДР, хакеры и НАТО против России. Семь крупных конфликтов, которые могут угрожать миру в 2017 году
- 2. Афганистан: распад страны все более реален
- 3. Сирия: война может стать еще более ожесточенной
- 4. Война между Турцией и курдами: реальна, но не очень опасна
- 5. Конфликт НАТО и России в Восточной Европе: риск есть
- 6. КНДР: вероятность средняя, последствия тяжелые
- 7. Кибератаки на США: зависимость от компьютеров все выше
- 8. Крупный теракт стране НАТО: вполне возможен
- "Аль-Каида",
- "Талибан",
- Афганистан,
- Башар Асад,
- Донбасс,
- Европа,
- Евросоюз,
- ИГИЛ,
- Ирак,
- Иран,
- Китай,
- КНДР,
- Крым,
- Латвия,
- Ливия,
- Литва,
- НАТО,
- ООН,
- регион Балтийского моря,
- Россия,
- Саудовская Аравия,
- Сирия,
- страны Балтии,
- США,
- Талибан,
- Турция,
- Эстония