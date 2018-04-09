КНДР готова обсуждать отказ от ядерного оружия

Власти Северной Кореи готовы пойти на серьезные уступки в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына. И даже обсудить создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.

Власти Северной Кореи впервые выразили Вашингтону готовность обсудить создание безъядерной зоны на Корейском полуострове. Эту тему предполагается затронуть на встрече лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая может состояться в мае, сообщают в воскресенье, 8 апреля, ссылаясь на официальные лица в администрации США, газеты The Wall Street Journal и The Washington Post, а также агентство Reuters.

По словам источника Reuters, об этой уступке со стороны КНДР удалось договориться на секретных переговорах между представителями двух стран. Таким образом устранено значительное препятствие на пути возможной встречи лидеров, переговоры о которой проходят не без сложностей.