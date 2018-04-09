09.04.2018, 08:10

КНДР готова обсуждать отказ от ядерного оружия

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Deutsche Welle
EST 1
Kim Jong-Un
Kim Jong-UnFoto: KCNA, REUTERS

Власти Северной Кореи готовы пойти на серьезные уступки в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына. И даже обсудить создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.

Власти Северной Кореи впервые выразили Вашингтону готовность обсудить создание безъядерной зоны на Корейском полуострове. Эту тему предполагается затронуть на встрече лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая может состояться в мае, сообщают в воскресенье, 8 апреля, ссылаясь на официальные лица в администрации США, газеты The Wall Street Journal и The Washington Post, а также агентство Reuters.

По словам источника Reuters, об этой уступке со стороны КНДР удалось договориться на секретных переговорах между представителями двух стран. Таким образом устранено значительное препятствие на пути возможной встречи лидеров, переговоры о которой проходят не без сложностей.

Пхеньян в последние месяцы сигнализирует готовность к контактам на международном уровне. 27 апреля должен состояться саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Встреча пройдет в пограничной деревне Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, а северокорейскую — председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них — по три человека.

О возможности двустороннего саммита с КНДР заявляла и Япония, сейчас в Пхеньяне обсуждают этот вопрос, сообщает газета Asahi со ссылкой на собственные источники. По ее данным, Ким Чен Ын проинформировал об этом высокопоставленных чиновников Трудовой партии Кореи. Саммит Японии и Северной Кореи, по информации Asahi, может состояться в начале июня.

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