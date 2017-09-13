Клинтон заявила о ”личной вендетте” Путина против нее

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что у президента России Владимира Путина была ”личная вендетта” к ней из-за политики ее мужа, бывшего президента США Билла Клинтона. Об этом экс-госсекретарь рассказала в интервью USA Today.

”У меня нет сомнений, что Путин хотел, чтобы я проиграла и Трамп победил. У меня нет сомнений, что есть путаница финансовых связей между Трампом и его отношениями с российскими деньгами. У меня нет сомнений, что предвыборный штаб Трампа и другие его помощники усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими”, — сказала Клинтон.

По ее словам, Путин начал ”вендетту” после вхождения в НАТО стран восточной Европы.

Ранее Клинтон заявила, что больше не будет выдвигаться на пост президента США.