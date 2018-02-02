Климкин: Снятие санкций с России приведет к расколу Европы

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что преждевременное снятие санкций против России приведет к расколу в Европе. Об этом Климкин рассказал в интервью немецкой газете Rheinische Post.

”Снятие санкций до того, как Москва выполнит минские соглашения, может быть оценено Кремлем как слабость Запада и приведет к расколу Европы”, — заявил Климкин.

Он отметил, что любая попытка обойти антироссийские санкции должна наказываться по закону.

Ранее сообщалось, что в Германии антироссийские санкции сравнили с мертвой лошадью.