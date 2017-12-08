Климкин о встрече с Лавровым: ну какие отношения в состоянии войны

Глава МИД Украины Павел Климкин подробно рассказал об ”уникальной” встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ”112 Украина”.

Главной темой, по его словам, был обмен пленными.

”Это была встреча не про наши отношения. Ну какие отношения в состоянии войны. Мы разговаривали только о том, как вытащить наших ребят. Это будет обмен, обмен очень сложный… Фактически это было единственный серьезный вопрос до того, как мы договаривались, и вся встреча была этому посвящена”, — сказал украинский министр.

Также министры обсудили вопросы миротворческой миссии в Донбассе. Однако Климкин назвал это ”обменом мнений” и не более.

Глава МИД Украины также ответил на вопрос, планируются ли еще встречи с Лавровым.

”Это была уникальная встреча, посвященная именно обмену. И мы использовали просто короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ. В ближайшее время встречаться больше не планирую”, — заключил Климкин.

Накануне Лавров и Климкин провели встречу в Вене ”на полях” заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.