Климат расшатался: дальше будет еще хуже

Ученые подсчитали ущерб от наводнений, ураганов и небывалой жары — экстремальных проявлений климата, которых с каждым годом становится больше. В одном 2016 году, по их оценкам, ущерб от них составил $129 млрд, а дальше — будет только хуже.

$129 млрд — во столько оценили ученые экономические потери от экстремальных погодных явлений в 2016 году. Авторы масштабного исследования, опубликованного в журнале Lancet, предостерегают, что в будущем частота таких событий продолжит расти, и ущерб от засух, ураганов и наводнений с каждым годом будет становиться больше.

Многие помнят невыносимую жару, установившуюся летом 2010 года на территории центральной части России. Минувшим же летом на протяжении более двух месяцев в центральных областях России была дождливая и холодная погода, в то время как Европу накрыл зной, при котором температура воздуха поднималась до 50 градусов — этой волне тепла даже присвоили имя ”Люцифер”.

Увеличение количества именно экстремальных проявлений погоды — феномен, о котором давно предупреждали климатологи, говоря о ”расшатывании” климата. По подсчетам, приведенным в исследовании, за период с 2010 по 2016 годы частота таких опасных явлений выросла на 46%. Всего на планете в 2016 году было отмечено 797 таких событий.

При этом чисто материального ущерба от них ученые насчитали на $129 млрд, что сравнимо с бюджетом Финляндии. Другой немаловажный фактор — вред здоровью населения. Экстремальные проявления изменения климата влияют на распространение инфекций, подвергают людей повышенному загрязнению воздуха и уменьшают производительность труда.

”Воздействие изменения климата на человека довольно четкие и потенциально необратимые”, — говорится в исследовании, которое подготовили 24 научные группы, в том числе отдельные университеты, Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения.

В своей работе ученые пришли к выводу, что начиная с 2000 по 2016 год одним только участившимся волнам тепла во всем мире оказались подвержены дополнительно 125 миллионов человек, при этом здоровье пожилых людей наиболее подвержено опасности от этих явлений.

В указанный период производительность труда в сельском хозяйстве упала на 5,3% — в основном это коснулось таких стран, как Индия и Бразилия.

В докладе, в котором проанализированы 40 индикаторов, описывающих здоровье людей и климат, утверждается, что его изменения привели к более быстрому и беспрепятственному распространению лихорадки денге, которой ежегодно заболевают до 100 миллионов человек.

При этом отдельным фактором называется голод: число голодающих в Азии и Африке с 398 млн в 1990 году выросло до 422 млн в 2016-м. ”Недоедание определяется, как главное воздействие на здоровье со стороны изменений климата в XXI веке”, — говорится в отчете.

Однако, несмотря на мрачные последствия, которые рисует опубликованный доклад, поводы для оптимизма есть, считает Энтони Костелло из Всемирной организации здравоохранения, соавтор исследования. Несмотря на то, что число таких экстремальных проявлений погоды, как ураганы и наводнения, выросло с 2000 года на 46%, число жертв этих напастей в среднем остается стабильным. Это означает, что человечеству кое-как удается совладать с этими стихиями и принимать меры.

По словам Ника Уаттса, руководителя исследования, не стоит отбрасывать и возможные положительные последствия от роста среднегодовых температур. К таким, по его словам, можно отнести меньший риск переохлаждения людей и их гибель в зимний период в таких северных странах, как Канада и Россия.

Накануне в докладе Всемирной метеорологической организации были обнародованы данные, согласно которым в прошлом году концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере превысила 403 миллионных долей и оказалась на 50% больше, чем в среднем за минувшие 10 лет. Отмечается, что за последние 800 тыс. лет этот показатель был ниже уровня 280 миллионных долей.