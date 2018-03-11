Китайские депутаты разрешили главе государства править до конца его дней

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в ходе голосования в воскресенье одобрили внесение в Конституцию страны поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР.

Поправка предусматривает, что в пункте основного закона страны, в котором говорится, что "период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд", будет удалено выражение об ограничении двумя сроками. Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, в воскресенье также проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей Конституции.