Китайцы впервые клонировали обезьян, как овечку Долли

Китайские ученые впервые клонировали обезьян таким же образом, как знаменитую овечку Долли. О своем достижении они рассказали в журнале Cell.

Макаки-крабоеды Чжунчжун и Хуахуа получили свои имена от китайского слова Zhonghua, обозначающего китайский народ, в знак национальной важности этого события. Это не первый случай клонирования обезьян, однако раньше применялся способ, при котором уже оплодотворенный эмбрион разделялся на несколько частей, что приводило к рождению нескольких генетически идентичных, как однояйцовые близнецы, обезьян.

В 1996 году с помощью переноса генетической информации, взятой из соматической (неполовой) клетки в яйцеклетку, была клонирована овца Долли. После этого ученые таким же образом клонировали мышей, свиней, коров, собак и других животных, но поставить эксперимент с приматами никак не удавалось. Когда в 2003 году в Питтсбургском университете ученые не смогли создать ни одного клона из 716 яйцеклеток, было выдвинуто предположение, что для приматов этот метод вообще не подходит.

Китайские ученые использовали для клонирования генетическую информацию, полученную из эмбриональных фибробластов — клеток соединительной ткани. Исследователи ранее пытались использовать и клетки взрослых животных, но успеха это не принесло — клоны умерли вскоре после рождения. Из 127 яйцеклеток 109 развились в эмбрионы, 79 из них были подсажены 21 суррогатной матери. Забеременели шесть из них. Лишь два детеныша родились живыми.

Изучение Чжунчжун и Хуахуа позволит больше узнать о клонировании приматов, о возможных болезнях и отклонениях. Пока что неизвестно, может ли клонирование привести к каким-либо проблемам со здоровьем.