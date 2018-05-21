21.05.2018, 10:40

Китай запустил спутник на темную сторону Луны

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NEWSru.com
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Sinine verine superkuu 31.01.18
Sinine verine superkuu 31.01.18Lugeja foto

Китай запустил уникальный спутник связи "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), орбита которого будет располагаться на рекордно большом расстоянии от Земли, поблизости от темной стороны Луны, передает Reuters.

Как сообщило китайское новостное агентство Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление КНР, спутник был запущен с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны. На орбиту технологическую новинку выводит ракета "Великий поход — 4С".

Орбита "Цюэцяо" будет находиться в 455 000 километрах от Земли, так далеко спутники человечество еще не запускало. Зонд остановится в на расстоянии 64 тысяч километров от темной стороны Луны.

Уникальность "Цюэцяо" заключается еще и в том, что он, по сути, будет спутником связи не для жителей Земли, а для луноходов и прочих аппаратов, которые будут изучать темную сторону.

В 2013 году Китай направил на Луну луноход "Юйту", который приземлился в кратере Залив Радуги. "Юйту" тогда стал первым с 1976 года после советской "Луны-24" искусственным объектом, совершившим мягкую посадку на Луне.

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