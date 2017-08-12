Китай советует Трампу выбирать слова по отношению к КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Дональда Трампа и власти Северной Кореи проявить сдержанность и воздержаться от "слов и действий", которые могут усилить напряженность.

Ранее президент США предупредил Северную Корею, что ей грозят "большие-пребольшие неприятности", если что-нибудь произойдет с островом Гуам, на котором расположена американская военная база.

Выступая в Бедминстере, гольф-курорте в штате Нью-Джерси, Трамп пообещал, что эта территория будет "в полной безопасности", и пригрозил дальнейшим усилением санкций в отношении КНДР.

После этого у Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с Си Цзиньпинем. Как сообщают китайские СМИ, председатель Си отметил, что в интересах как КНР, так и США добиться того, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной.

Согласно сообщению Белого дома, обе стороны пришли к общему пониманию того, что Северная Корея должна прекратить свое "провокационное и агрессивное поведение".

"Будем надеяться, что так и будет, — сказал Трамп ранее. — Никто не любит мирных решений больше, чем президент Трамп, уверяю вас".

В пятницу президент США предупредил, что американская армия "готова к бою". "Военные пути решения наготове, к бою готовы, если Северная Корея будет действовать неразумно. Будем надеяться, что Ким Че Ын найдет другой путь", — написал Трамп в "Твиттере".

Трамп усилил свою воинственную риторику по отношению к Северной Корее во вторник, пообещав, что США ответят "огнем и яростью", после того как Пхеньян сообщил, что отныне может оснащать ядерными боеголовками свои межконтинентальные баллистические ракеты.

Власти КНДР в ответ заявили, что к середине августа подготовят план по запуску ракет в акваторию Гуама.

Как сообщает Cи-эн-эн, командующий северокорейской армией сказал по этому поводу: "Американский президент на гольф-площадке снова разразился ерундой по поводу "огня и ярости", не будучи способным осознать всю тяжесть сложившейся ситуации".

Обмен угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном вызвал озабоченность Москвы. Министр иностранных Сергей Лавров охарактеризовал риск военного конфликта как очень высокий. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что военного решения северокорейской проблемы не существует, а "эскалация агрессивной риторики — это неверный ответ".

В пятницу Дональд Трамп на просьбу журналистов пояснить слова про "огонь и ярость" ответил: "Я надеюсь, что они [Северная Корея] осознают в полной мере серьезность того, что я сказал, а я сказал это серьезно… Эти слова понять очень и очень просто".

"Если он [Ким Чен Ын] еще раз выступит с прямой угрозой […] в отношении Гуама или другой какой-нибудь американской территории или американского союзника, то он по-настоящему пожалеет об этом и пожалеет тут же", — добавил Трамп.

Также в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обвинило Вашингтон в "преступной попытке устроить против корейского народа ядерную катастрофу", заявив, что США делают отчаянные попытки протестировать свое оружие на Корейском полуострове.

"США — зачинщик ядерных угроз, отвратительный фанатик ядерной войны", — говорилось в этом заявлении.

Нынешний виток напряженности начался после того, как в июле КНДР произвела запуск двух межконтинентальных баллистических ракет, после чего ООН приняла решение усилить экономические санкции против Пхеньяна.

По словам главы Пентагона Джона Маттиса, Соединенные Штаты не потеряли надежду разрешить северокорейский кризис дипломатическим путем. Война обернется катастрофой, предупредил американский министр обороны.