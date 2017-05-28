Китай призвал США прекратить военные маневры у спорных островов

Министерство обороны Китая призвало США прекратить провокационную деятельность в районе Южно-Китайского моря. Она несет угрозу суверенитету и безопасности КНР, говорится в заявлении ведомства. Под провокациями имеется в виду направление судов и самолетов в район спорных островов, что в США называют операциями по подтверждению "свободы судоходства" в районах, за который Китай ведет спор с другими государствами региона. За последние дни произошло два подобных инцидента.

"В очередной раз призываем американскую сторону принять эффективные меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Китайские вооруженные силы будут ответственно выполнять свои обязанности и решительно защищать национальный суверенитет и безопасность", — цитирует заявление китайского военного ведомства РИА "Новости".

За последние дни произошло два события, которые китайцы могли трактовать как провокации. Одно из них было связано с опасным сближением самолетов США и Китая. По данным американской стороны, а китайских многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 25 мая в 240 километрах к юго-востоку от воздушного пространства Гонконга приблизились на расстояние около 30 метров к патрульному самолету ВВС США P-3 Orion.

В США утверждают, что китайские самолеты опасно маневрировали перед носом американского разведчика. В Китае подтвердили факт сближения, но настаивают, что опасности не было: "Китайская военная авиация согласно правилам провела в отношении этого самолета проверку "свой-чужой", операция была проведена профессионально и безопасно".

В этом же релизе Минобороны Китая указывает, что в последнее время американские военные направили несколько судов и самолетов в район Южно-Китайского моря, что является угрозой как суверенитету Китая, так и жизни военного персонала, находящегося в том районе.

25 мая американские СМИ сообщили, что миноносец США Dewey прошел около спорных островов Спратли в Южно-Китайском море — впервые за время правления администрации Дональда Трампа.

Китай осудил резолюцию G7

Китай также выступил с осуждением позиции "Большой семерки" по территориальному спору в Южно-Китайском море. Она была отражена в заявлении по итогам саммита в Италии. Лидеры стран призвали к демилитаризации спорных территорий. На островах размещены военные гарнизоны ряда претендующих на них стран, в том числе и Китая.

О неприятии такой позиции сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Как передает Reuters, он при этом подчеркнул, что Китай привержен к разрешению территориальных споров на основе международного права и выступает за мирное урегулирование конфликтов путем переговоров.

Спорные районы

У Китая и ряда стран региона есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. При этом через Южно-Китайское море проходит почти треть мирового морского грузопотока, а шельф расположенных там островов богат нефтью.

В частности, на острова архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море претендуют сразу шесть государств: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Китай при этом считает острова и значительную часть акватории своей и утверждает, что другие страны — например Филиппины и Вьетнам — сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.

Китайские власти с самого начала отвергли возможность решения спора в международном арбитраже. В декабре 2013 года в Пекине заявили, что будут игнорировать любые постановления суда, поскольку, по мнению руководства КНР, они будут затрагивать вопросы государственного суверенитета, на которые у суда нет юрисдикции. Решить спор Китай предлагает посредством прямых переговоров заинтересованных сторон.