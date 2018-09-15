Китай присоединился к антироссийским санкциям

”Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований”, — отметил Данилов.

При этом, по его словам, существующая финансовая структура ”в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса”.

Количество транзакций в национальных валютах — рублях и юанях — постепенно увеличивается, хотя большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах, отметил представитель ЦБ.

13 сентября помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Вашингтон планирует ввести новый пакет санкций в отношении России. По ее словам, ограничения будут ”очень жесткими” и связаны со случаями отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом ”Новичок”, в которых Лондон официально обвинил Москву.