04.10.2018, 13:34

Китай приготовился обрушить доллар

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Lenta.ru
EST
Hiina
HiinaFoto: NICOLAS ASFOURI, AFP

Китай собирается избавиться от госдолга США на три миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, правительство страны уже дало соответствующее поручение национальным и мировым инвестбанкам. Они должны будут собрать необходимый объем бумаг и предложить их новым покупателям.

К продаже будут предложены казначейские облигации США со сроками погашения в 5, 10 и 30 лет.

Это будет уже вторая распродажа Китаем американских бумаг в 2018 году и всего третья с 2004 года. В июле Пекин уже избавился от облигаций на 7,7 миллиарда долларов.

Как пишет издание, если Китаю удастся найти покупателей, это произойдет на фоне торговой войны с США и перехода инвесторов в американскую экономику. Таким образом, цена облигаций, которая в последние месяцы росла, снизится, а доходность — вырастет. Полученные доллары Китай, скорее всего, тоже продаст, что приведет к снижению курса американской валюты.

Тем не менее Китай останется крупнейшим иностранным инвестором в госдолг США. На данный момент он владеет бумагами на 1,17 триллиона долларов.

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