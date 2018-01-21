21.01.2018, 13:00

Китай предложил США смириться с его политикой

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Lenta.ru
EST
Hiina
фото иллюстративноеFoto: JIM WATSON, AFP

Министерство национальной обороны Китая заявило, что США должны отказаться от политики холодной войны и взглянуть на китайское военное строительство и инициативы на международной арене ”рационально и объективно”. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

”Подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря являются страны, которые, похоже, не хотят видеть мир в регионе и используют знамя свободы для проведения военной деятельности”, — заявил, в частности, официальные представитель министерства Жэнь Гоцян.

Заявление было сделано в ответ на недавно принятую Белым домом стратегию национальной безопасности США. В документе часто упоминаются Россия и Китай, как главные конкуренты Соединенных Штатов. В документе говорится, что ”Китай и Россия разрабатывают передовое оружие и расширяют возможности” и таким образом стремятся ”сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам”.

По времени сообщение китайского министерства вышло после того, как американский военный корабль зашел в Южно-Китайское море. МИД КНР уже сделал заявление, что Китай примет все меры для защиты своего суверенитета.

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