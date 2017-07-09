Китай отказался от контактов с Северной Кореей по военной линии

Китай свел к нулю ранее многочисленные контакты с КНДР по военной линии, заявил в интервью телеканалу Channel News Asia заявил руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо. Фрагменты беседы были показаны в воскресенье. Накануне на саммите G20 проблема Северной Кореи стала одной из важнейших тем обсуждений между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Китай традиционно придерживается умеренной позиции в отношении КНДР, ранее Пекин многократно призывал к дипломатическому решению кризиса и неохотно поддерживал санкции.

"В прошлом действительно у нас было много контактов и обменов. Но сейчас все контакты сведены к нулю, — отметил он. — Думаю, это отражает общие изменения в двусторонних отношениях, причины которых известны всем". (Цитата по ТАСС). Чжоу Бо подчеркнул, что Пекин "проявляет солидарность с международным сообществом по вопросу о необходимости соблюдения резолюций ООН (в отношении Пхеньяна)".

По словам представителя Минобороны, Китай "предельно ясно доносил до Северной Кореи свою позицию о том, что именно в ее интересах начать процесс денуклеризации Корейского полуострова и обеспечить безопасность в регионе". Правда, подчеркнул он, сейчас "ситуация выглядит очень хаотичной из-за многих факторов, в том числе из-за размещения на Юге (противоракетных) комплексов THAAD и проведения Севером ракетных испытаний".

Глава центра выразил надежду, что в конечном итоге решение всех этих проблем будут найдены. Представитель Минобороны Китая указал, что "в КНДР хотят прямых контактов с США, а Китай пытается помочь с этим". В качестве примера он привел механизм шестисторонних переговоров, проводившихся в Пекине, участие в которых принимали также представители России, Республики Корея и Японии. Переговоры были прерваны во время шестого раунда в 2007 году.