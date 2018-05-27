Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море

Китай заявил, что корабли ВМС США вторглись в территориальные воды страны в Южно-Китайском море, передает РИА ”Новости”.

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

”Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию островов Сиша. Вооруженные силы Китая направили авиацию корабельного базирования, которая в соответствии с законом произвела распознавание ”свой-чужой” в отношении американских кораблей и сделали им предупреждение покинуть акваторию”, — говорится в заявлении ведомства.

Цянь назвал очередные маневры американских кораблей провокацией, ”нарушением законов КНР и соответствующих международных норм, серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая, которое подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также мир и стабильность в соответствующей морской зоне”.

Китайская сторона выразила решительный протест в связи с инцидентом.