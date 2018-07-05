Китай обвинил США в ”психологическом терроре”

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что угрозы американской стороны в отношении КНР и других международных партнеров являются ”психологическим террором”, передает РИА ”Новости”.



По словам Фэн, введение повышенных пошлин нанесет удар по производственным цепочкам в мире.

”США открывают огонь по всему миру, также как и по самим себе”, — сказал Фэн.

Он уточнил, что такие пошлины повредят и компаниям с американским капиталом.

Ранее сообщалось, что Китай не намерен стрелять первым в торговой войне с США, то есть не будет первым вводить пошлины на американские товары.