Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве

Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР художественному руководителю московского театра "Гоголь-Центр" К.Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере", — сказала Петренко.

По ее словам, худрук театра обвиняется в "организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". "В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал", — отметила представитель СКР.

Расследование по уголовному делу продолжается, добавили в СКР.

Ранее во вторник Петренко сообщила "Интерфаксу", что следователи задержали режиссера Серебренникова по подозрению в организации хищения 68 млн рублей.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что Серебренникову может быть избрана мера пресечения в виде ареста или домашнего ареста. Источники также сообщают, что суд изберет ему меру пресечения в среду, 23 августа.

Между тем многие общественные деятели уже выступили в защиту Серебренникова и призвали не применять к нему такую исключительную меру как заключение под стражу.