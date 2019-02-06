”Кинули как лоха”: Янукович о европейских министрах

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что министры иностранных дел стран Европы его ”кинули как лоха” во время заключения соглашения властей и сторонников Майдана. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
По его словам, российский представитель Владимир Лукин предупреждал его, что эти договоренности не будут реализованы.
”К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают — ”меня кинули как лоха”, — сказал Янукович.
Он добавил, что пишет письма представителям страны с требованием разъяснить ситуацию, но ему не отвечают.
”Мое отношение — что ответственность на них лежит, и я бы хотел, чтобы они мне публично ответили”, — заключил Янукович.
Ранее Янукович призвал бойкотировать выборы президента Украины.