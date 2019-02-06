”Кинули как лоха”: Янукович о европейских министрах

По его словам, российский представитель Владимир Лукин предупреждал его, что эти договоренности не будут реализованы.

”К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают — ”меня кинули как лоха”, — сказал Янукович.

Он добавил, что пишет письма представителям страны с требованием разъяснить ситуацию, но ему не отвечают.

”Мое отношение — что ответственность на них лежит, и я бы хотел, чтобы они мне публично ответили”, — заключил Янукович.

Ранее Янукович призвал бойкотировать выборы президента Украины.